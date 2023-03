I Give går en mand rundt og fortæller vittigheder

Bjarne Jensen byder sig gerne til og fortæller om, hvad de laver på værkstedet, og til åbent hus er han altid garant for at være rundviser.

- Han går ikke glip af en social begivenhed, for han har et behov for at snakke med folk, og her bryder den helt ekstreme onkelhumor bare isen hver gang, siger Anders Sjøberg Kroman og tilføjer:

- Man kan ikke forestille sig et Give uden ham.

Samme tur hver fredag

Grise på Mars hedder marsvin. Og de ænder, man kan jage hele året rundt, er sjællændere.

Svarene kender de ansatte i Gives forretninger allerede. De har nemlig hørt Bjarne Jensens vittigheder en gang eller to.

- Det er den samme håndfuld vittigheder, han kan, men man griner hver gang, selvom man kender svaret i forvejen, siger medejer af Expert og Punkt1 i Give, Martin Tirsgaard, som kan huske, at Bjarne Jensen har været en del af bybilledet i de 30 år, han selv har været erhvervsdrivende i byen.