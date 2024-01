I morgen bliver det alvor for kolonihaver i Vejle

Det skal være slut med store kolonihavehuse i Vejle Kommune.



- I mange år er husene blevet større og større i nogle af haveforeningerne. Vi vil gerne have, at haveforeninger bliver ved med at være haveforeninger, fortæller Alex Vejby Nielsen, (A), næstformand i Teknisk Udvalg.



Nogle af husene er veritable parcelhuse, og det er dét kommunen vil til livs med en lokalplan.

Det betyder, at haveejere kan blive tvunget til at gøre deres huse lovlige ved simpelthen at rive dele af dem ned. Hvor meget vil blive afgjort i forhandlinger imellem byrådet og forvaltningen.