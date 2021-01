I Vejle opfordrer de til, at folk besøger nye steder, når de tager på tur

Et af de steder, de mærker den øgede interesse for naturen, er i Vejle:

- Vi er meget glade for, at folk har lyst til at bruge vores smukke omgivelser. Vi vurderer, at naturen heromkring er benyttet 5.5 mio. besøgstimer i 2020, og flere steder, hvor folk kommer meget, er der sket en fordobling af besøg. Det kan vi blandt andet se på bookinger i shelter og kioskomsætning rundt omkring, fortæller Klaus Enevoldsen, der er afdelingsleder hos Natur- og Udeliv i Vejle Kommune.



Men han så gerne, vi spredte os lidt mere ud, så vi ikke alle tager til de mest populære og kendte lokationer på sådan en solbeskinnet søndag som i dag:

- Selvom vi oplever, at folk bliver bedre og bedre til at holde øje med ikke at forsamle sig i for store grupper, vil vi gerne opfordre til, at man også udforsker andre steder end de allermest populære, så derfor har vi fået udviklet en app til telefonen, hvor folk kan se vores forslag til ruter, oplevelser og vandrestier, så det er meget lettere at finde rundt.