I weekenden skal Tobias Thorning dyste mod verdens bedste på ny hest

Verdens bedste paradressurryttere fra hele otte nationer er samlet hos stutteriet Blue Hors ved Randbøldal, når der i weekenden 18.-20. marts holdes internationalt CPEDI3-dressurstævne.



Den største profil inden for paradressuren lige nu, er ifølge Parasport Danmark Tobias Thorning Jørgensen, der med hesten Jolene Hill vandt to guldmedaljer for grad III ved De Paralympiske Lege i Tokyo i 2020.

Tobias Thorning Jørgensen deltager igen i år i CPED13, der foregår i på stutteriet Blue Hors i Randbøldal ved Vejle. Denne gang på en helt ny hest, der bærer stutteriets navn, Blue Hors.