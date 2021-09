Ida køber alt fra opvaskesæbe til breezers i bæredygtigt supermarked og er en del af en større trend

For anden gang i Danmark blev den 29. september markeret som den officielle madspildsdag.



Ifølge varehuschef i Kvickly i Vejle, så er vi forbrugere blevet bedre til at handle smart og undgå spild.

- I de senere år er det blevet mere normalt at købe varer, der er ved at gå på dato. Jeg tror også, forbrugerne har fået øjnene op for, at sidste salgsdato og bedst før ikke er det samme, fortæller varehuschef Thomas Bæk til TV SYD.

I dagens anledning havde butikken halveret priserne på deres datovarer.