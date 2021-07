IHN-fri dambrugsejer tilfreds med udmelding: - Vi har været utrygge, men der er håb forude

Bestyrelsesmedlemmet understreger også, at det er en ærgerlig situation for de berørte dambrugsejere, og han opfordrer derfor branchen til at tage ansvar.

- Det er den risiko, der er i erhvervet, og som vi lever i hver dag. Efter det sidste fiskeudbrud i Danmark, var der ingen opbakning til at oprette en forsikring eller fond, der kunne håndtere en situation, som vi står i nu. Derfor er min opfordring, at vi selv i erhvervet må agere ansvarsfuldt. Man skal tænke sig om, for det har konsekvenser for andre end en selv, hvis det ender galt, siger dambrugsejeren, der afslutter:

- Der er håb forude. Jeg tror på, at vi igen kan blive IHN-frit.