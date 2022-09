Incestoffer får nej til at komme i Højesteret

Nederlag i landsretten

Det er bevist, at Jytte Jensen blev misbrugt af sin far, som derfor fik en ubetinget fængselsdom. Men tvisten har blandt andet handlet om, hvorvidt Vejle Kommune bærer et erstatningsansvar for ikke at have grebet ind efter flere advarsler.

I 2021 afgjorde byretten i Kolding, at Jytte Jensen skulle have 300.000 kroner plus renter i godtgørelse for tort, i alt 474.000 kroner. Men byretten gik imod hendes krav om erstatning på i alt 3,9 millioner kroner for tabt arbejdsfortjeneste og tab af erhvervsevne som følge af psykiske mén.

Derfor ankede hun dommen til landsretten, men tabte sagen. Procesbevillingsnævnets afslag kan ikke ankes, og dermed er Menneskerettighedsdomstolen den absolut sidste chance for at føre sagen videre.

Fåmælt borgmester

TV SYD har bedt Vejles borgmester Jens Ejner Christensen (V) om en kommentar til nævnets afgørelse.

- Jeg noterer mig Procesbevillingsnævnets afgørelse, og jeg har ikke yderligere kommentarer til sagen, siger Jens Ejner Christensen.