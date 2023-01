Incestoffer giver op og slutter sin mangeårige kamp mod kommune

- Jeg har valgt ikke at føre min sag i Strasbourg. Jeg opgiver det på grund af sygdom, for jeg har haft det utroligt skidt i de seneste måneder. For jeg har været indlagt med en infektion, og jeg skal snart opereres. At gå til menneskerettighedsdomstolen er en lang og krævende proces, og til jul sagde mine børn, at de glædede sig til at se mere til mig. Det ser jeg også som et vink om, at jeg bør stoppe her, siger Jytte Jensen til TV SYD.

Mange lignende sager

Hun er skuffet over, at hendes lange kamp ikke førte til, at hun fik en erstatning. Alligevel fortryder hun ikke, at hun indledte kampen for erstatning i 2010.