Incestramte Jytte skal kigge langt efter Højesteret

For et halvt år siden tabte hun en sag ved Vestre Landsret og siden har hun i samråd med sin advokat forsøgt at få sagen for Højesteret. I dag kom dog den for hende nedslående besked: Det kommer ikke til at ske.

- Jeg er ekstremt skuffet, og det har været en lang og hård proces. Jeg får jævnligt angstanfald på grund af det, jeg har været udsat for. Men vi er ved at undersøge muligheden for, at min sag kan komme for menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg, siger Jytte Jensen.

Læs hele artiklen her: