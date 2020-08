Indbrud hos guldsmed i Vejle

Der er i nat blevet stjålet smykker fra Aram Smykker på Nørregade i Vejle. To mørkklædte gerningsmænd har knust ruden til butikken, hvorefter de har rakt ind efter smykkerne med hænderne.

Vi kan se på overvågningsbillederne, at de to gerningsmænd kører fra stedet på scooter, men de er ikke fundet Jeppe Thranum, vagtchef Sydøstjyllands Politi

Politiet modtog alarmen i nat kl. 03.12.

- Vi kan se på overvågningsbillederne, at de to gerningsmænd kører fra stedet på scooter, men de er ikke fundet, siger vagtchef hos Sydøstjyllands Politi Jeppe Thranum.

Ifølge butikken selv er det ikke første gang, de oplever et indbrud. På deres Facebookside viser et opslag fra april sidste år, at butikken tidligere har været udsat for en knust rude og stjålne smykker.

Har man set eller hørt noget, kan man kontakte Sydøstjyllands Politi på 114.