Indbrud i Vejle kommer i Retsudvalget

Fredag kunne TV SYD fortælle historien om, at der flere gange i løbet af den forgangne måned har været indbrud i en række biler ved Apollo Fitness i Vejle. Og det hele er fanget af centrets videoovervågning. Til spørgsmålet om, hvorfor politiet ikke har efterforsket sagen, svarede de, at de prioriterer personfarlig kriminalitet fremfor tyveri.

Vi skal være sikre på, at politiet er der til at hjælpe og rykker ud til de ting, der er. Karina Adsbøl, Medlem af Folketinget (DF)

Men det er for dårligt, mener Karina Adsbøl (DF).

- Det skal ikke være enten-eller men både-og. Politiet skal både rykke ud til personfarlig kriminalitet og til tyverier og indbrud, siger Karina Adsbøl.

Derfor vil Karina Adsbøl (DF) nu bringe sagen om politiets prioriteringer for Folketingets retsudvalg.

- Vi skal være sikre på, at politiet er der til at hjælpe og rykker ud til de ting, der er, siger Karina Adsbøl til TV SYD.

Kommunalpolitiker raser over politiets prioriteringer

Allerede Lørdag meldte kommunalpolitiker Per Olesen ud, at han ville tage sagen med på udvalgsmøde i Vejle Kommune i dag i håb om at få kommunen til at lægge pres på politiet for at tage sagen op.

- Politiet er ligesom vi politikere til for borgerne. Og jeg synes, at en sag ligger lige til højrebenet, og at den skal man bare opklare, siger Per Olesen til TV SYD.

Vejlepolitikeren ved godt, at kommunen ikke har jurisdiktion over politiet. De bestemmer med andre ord ikke, hvad politiet skal tage fat på.

I mellemtiden har politiet dog meldt ud, at de nu har startet efterforskningen på sagen, og derfor har Per Olesen ikke alligevel bragt sagen for udvalget.

Politiet er nu på sagen

Sydøstjyllands Politi har i dag reageret på kritikken med flere pressemeddelelser, hvor de melder ud, at sagen nu er ved at blive efterforsket.

- Vi har fået oplyst et registreringsnummer, og det tilhører tilsynelande en udenlandsk mand, der ikke har bopæl her i landet, og som ikke opholder sig i landet for indeværende. Vi arbejder videre med at få opklaret sagen, og den udenlandske mand efterforsker vi stadig imod, står der i pressemeddelelsen.

