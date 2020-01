Indbrudstyv fortsat på fri fod: Nu skal kommunen ind i sagen

Fire gange har den samme mand indenfor den seneste måned lagt vejen forbi Apollo Fitness i Vejle for at lave indbrud i parkerede biler foran centeret. Og alle gangene er han blevet fanget på centrets videoovervågning.

Læs også Tyv fanget på kamera, men hjælp fra politiet mangler

De billeder og hans registreringsnummer er derefter blevet givet videre til politiet, som har afvist at gøre noget ved sagen, fordi de prioriterer personfarlig kriminalitet højere.

- Det bliver vi nødt til. Og er folk blevet slået ned, så tager vi fat på det før tyveri fra bil, sagde Michael Weiss, Politiinspektør hos Sydøstjyllands Politi til TV SYD.

Det er grotesk og helt ude i hampen, at politiet ikke vælger at tage de lavt hængende frugter, som denne sag øjensynligt er et eksempel på. Per Olesen, Byrådspolitiker (V), Vejle

Byrådspolitiker: Politiet bør plukke lavt hængende frugter

Den historie kunne TV SYD fortælle fredag. Men det er bare ikke godt nok, lyder det nu fra Per Olesen, som er byrådspolitiker i Vejle Kommune og medlem af Økonomiudvalget.

- Det er grotesk og helt ude i hampen, at politiet ikke vælger at tage de lavt hængende frugter, som denne sag øjensynligt er et eksempel på. Jeg er helt sikker på, at de indbrud ikke er det eneste, den mand beskæftiger sig med af kriminelle handlinger, siger Per Olesen, byrådspolitiker (V) i Vejle.

Vil have borgmesteren på banen

Derfor vil Per Olesen nu rejse problematikken på udvalgsmøde mandag, om hvorvidt borgmesteren kan lægge pres på politiet for at få dem til at ”plukke de lavt hængende frugter”, som han kalder sager, som ekspemplet fra Apollo Fitness.

- Jeg kan godt forstå, de ikke gør noget ved indbrud i biler, hvor man ikke ved, hvem gerningsmanden er. Men det er jo ikke sagen her, siger Per Olesen.

Men det er vel ikke en kommunal opgave at blande sig i politiets opgaver?

- Jeg ved godt, at vi ikke bestemmer over politiet, men jeg håber, at borgmesteren på et af sine møder med politiet vil appellere til, at de prioriterer denne slags lavt hængende frugter, siger Per Olesen.

Den anmodning er borgmester Jens Ejner Christensen (V) ikke afvisende overfor, men han henviser til, at i sidste ende er det ikke er kommunens område at bestemme over politiets prioriteringer.

- Jeg kan sagtens nævne det, men at ringe til politiet og sige, at de skal fremme nogen sager frem for andre, det kan vi ikke gøre rent politisk, siger Jens Ejner Christense, som understreger, at han ikke er bekendt med den konkrete sag.