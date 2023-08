Indstilling af sydjyde bliver vigtig for Søren Pape Poulsen

Derfor er vejlenseren vigtig for formanden. Det vurderer nyhedsredaktør på Jydskevestkysten og politisk analytiker på TV SYD, Rikke Baltzer.

- Søren Pape har brug for en kandidat, der kan vinde spidskandidaturet, og som medlemmerne bakker op. Hvis ikke de bakker op om hans kandidat her, så står han i en situation, hvor det tydelige signal er, at han ikke har styr på sit bagland eller parti, siger hun.



Samtidig mener hun, at valget af Niels Flemming Hansen virker som en hurtig beslutning på at finde et alternativ til den omstridte Pernille Weiss.

Niels Flemming Hansen sidder i øjeblikket i Folketinget for partiet.