Indimellem banker Jennie Roholt Rasmussen på hjemme hos Inge Lund. Hun er hendes private sygeplejerske, der hjælper med forskellige huslige opgaver.

- Det er utroligt betryggende at have en i baghånden, man kan ringe til, for jeg er godt klar over, at jeg er skrøbelig. Så det betyder meget at kunne få den hjælp, man gerne vil have, siger Inge Lund.



Og det er der flere og flere der gør. I 2021 havde 35 procent af ældre i Syd- og Sønderjylland betalte for privat hjemmehjælp.