Inger Christensen hyldes på frimærke

Forfatter, digter og poet Inger Christensen fra Vejle har fået sit eget frimærke. Sammen med ni andre kvinder er hun en del af PostNords nye og helt særlige frimærkeserie ”Markante Kvinder”. Kvinderne er valgt i samarbejde med Dansk Kvindesamfund.

Igennem tiden har bare 60 ”almindelige”, navngivne personer fundet vej på frimærkerne, og kun 10 af dem har været kvinder. Det bliver der nu rettet op på, hvor antallet af kvinder på frimærker bliver fordoblet.

Født i Vejle

Inger Christensen er en af Danmarks største digtere igennem tiden, og hendes værker er kendt langt ud over Danmarks grænser. Hun blev født i Vejle i 1935 og døde i København i 2009. Hendes bøger er oversat til 30 sprog, og hun har modtaget et utal af priser. Hun blev især kendt for digtsamlingen ”Det”.