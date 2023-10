Insektmotorvej på vej fra Vejle til Aarhus

Det er i hvert fald regeringens mål, at der med udbygningen af motorvejsnettet også skal oprettes en "decideret insektmotorvej".

- Vi har næsten 8000 kilometer vejkanter langs statsvejene, og de skal bruges til få mere biodiversitet og dermed insekter, siger transportminister Thomas Danielsen (V) i en pressemeddelelse.



Det betyder helt konkret, at der skal skabes en såkaldt insektkorridor på 46 kilometer, og som er sammenhængende. Det betyder også, at blandt andet træer og krat på strækningen må lade livet til fordel for insekthoteller (typisk døde træer) og anden bevoksning, som insekter trives i.

- Vi har et ansvar for at passe på naturen. Her kan vejene være med til at binde landet sammen - også for insekter, siger transportministeren.



Korridoren skal vedligeholdes, så invasive plantearter ikke overtager arealerne på sigt.