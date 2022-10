Intet strafbart bag Bilka-branden i Vejle

Branden opstod natten til søndag i Bilka i Vejle. Selvom Vejle Brandvæsen havde mere end 60 mand på opgaven, måtte de kæmpe hele natten for at få kontrol over branden.

- Det var en kæmpeopgave. Det blev mere kompliceret, fordi der var risiko for, at murene ville styrte sammen. Samtidig måtte vi bruge specialudstyr for at kunne sprøjte ind under taget. Men opgaven var at forhindre, at ilden bredte sig til selve butikken, og det lykkedes, fortæller Thomas Dietz, beredskabschef i Vejle Kommune.