'It's coming home' eller 'Forza Azzurri': Englænder og italiener enig om vinder af EM

Han siger, at der nok ikke helt er gået op for ham, at England rent faktisk kan blive europamester for første gang i historien. Sidst det engelske landshold vandt en titel - VM i 1966 - var han 11 år gammel.

- Jeg tror landet vil have godt af det. England har brug for et boost, og nu har jeg set engelsk fjernsyn de sidste par dage, og det føles næsten som om, at landets fremtid afhænger af den kamp, fortæller Torben Mathews, der dog ikke regner med at skulle ud og fejre det, hvis pokalen kommer på engelsk jord.

Men den tanke, vil Vincenzo Carratu slet ikke tænke.

- England har ikke fortjent det. De har fået masser af hjælp af dommerne gennem turneringen ligesom mod Danmark. Vi var chokerede over, at Danmark røg ud på grund af en dommerfejl, siger han med henvisning til det meget omdiskuterede straffespark til Raheem Sterling i EM semifinalen.