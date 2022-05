Ja eller nej? De unge er stadig i tvivl om forsvarsforbehold

Det er ikke ligegyldigt at debattere

En debat om EU mener skolen er vigtig. Derfor tog de imod tilbuddet om at få besøg af Jakob Elleman-Jensen, for at oplyse eleverne om det kommende valg.

- Vi synes, at det er vigtigt med en debat. Især når der er folkeafstemning. De her unge mennesker skal til at sætte sit kryds for første gang, og når EU er et meget vigtigt emne i samfundsfag, så er det helt oplagt at aktualisere det med sådan en debat, fortæller samfundsfaglærer Finn Nielsen.

Han tror også, at flere af eleverne har fået stof til eftertanke. De har også lært lidt om hvordan man debatterer

- Jeg tror, at det kan give de unge en hel del, at de kan se: "okay, det er sådan der argumenteres", og det er det, at de lægger vægt på hver især. For den ene betyder det her meget, og for den anden betyder det her meget, og hvor står jeg så selv, siger han.

En af dem som er sikker på, hvor han står er Jakob Elleman-Jensen. Han mener, at Danmark skal afskaffe retsforbeholdet, men også at en debat er en god ting.

- Det er aldrig ligegyldigt i et demokrati at debattere. Det er vigtigt at have den demokratiske debat, og det er også vigtig at tage del af den demokratiske dannelse, og det gør vi nu, ved at komme væk fra Christiansborg og møder mennesker hvor de er, fortæller han.