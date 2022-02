Jelling bliver Suspekt

Festivalen gør comeback

Covid-19 pandemien har haft konsekvenser for de sidste to års udgaver af Jelling Musikfestival, for de blev desværre begge aflyst. Sidst, der blev holdt festival i Jelling, var dermed i 2019.

På trods af aflysningen i 2020 valgte festivalarrangøren alligevel at markere den sidste weekend i maj, hvor der traditionelt har været afholdt festival i Jelling siden 1989.

Det gjorde de med 'Jelling Hjemmefestival', hvor private kunne lægge have til minikoncerter i baghaven.

TV SYD dækkede hjemmekoncerterne, som kan ses her.

Jelling Musikfestival finder i år sted fra 25. til 28. maj.