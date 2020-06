Jelling er Simons højdepunkt - derfor lavede Ditte sin egen festival til onkel Simon

For 41-årige Simon Pedersen med Downs syndrom ville årets Jelling Musikfestival have været noget helt særligt. Hans ansigt skulle nemlig have været på Jellings officielle fotoplakat, fordi han havde vundet en konkurrence.

- Han elsker bare Jelling Musikfestival og løbe rundt og dele øl ud. Han spørger næsten dagligt, hvornår vi skal på Jelling Musikfestival, og så må man sige: Der er syv måneder til maj, siger 28-årige Ditte Søgaard, der er Simon Pedersens niece.

Tog sagen i egen hånd

På vinderbilledet står Simon Pedersen på Jelling Musikfestival og giver den gas på en oppustelig guitar med et stort smil. Derfor var det ikke til at bære for hans 28-årige niece Ditte Søgaard, da nyheden kom, om at festivalen var aflyst grundet corona.

- Han har bare glædet sig så meget til Jelling Musikfestival. Han elsker Lars Lilholt og hele festen. Og så er han er verdens bedste onkel, fordi han spreder så meget glæde omkring sig, siger Ditte Søgaard.

Ditte Søgaard nyder den privat koncert med Frederik Damkaer, som hun vandt til sin onkel Simon Pedersen. Foto: Troels Sørensen, TV SYD

Derfor valgte hun at tage sagen i egen hånd og give sin onkel Simon den festival, han havde glædet sig til trods corona. Derfor trykte Ditte Søgaard egne invitationer med Simons vinderbillede på, lavede rigtige billetter og armbånd til familien og døbte festivalen ”Mølkjær” – efter familiekroen, hvor det hele blev afholdt. Og for at sætte prikken over i’et til havde Ditte Søgaard tilmeldt sig Jelling Musikfestivals konkurrence om at vinde en privat koncert til hendes onkel Simon.

Blev overrasket med privat koncert

I løbet af de seneste to uger har folk kunnet tilmelde sig en konkurrence, hvor de skulle skrive, hvorfor netop de skulle vinde. I alt havde 300 mennesker tilmeldt sig konkurrencen om én af de ni koncerter med henholdsvis Bamse Madsen Band, Frederik Damkaer og bandet Metropol. Vinderne blev overrasket på dagen, hvor komikeren Daniel Hoff kom ud med et kamerahold. Nogen af de heldige blev Ditte og Simon, som vandt en koncert med Frederik Damkaer, som spillede i haven.

- Jeg blev så glad, for det gav den helt rigtige festivalfølelse. Hele familien havde jo ellers frygtet at jeg ville stille mig op og synge, siger Ditte Søgaard.

På billedet ses Simon Pedersen i midten og Frederik Damkaer til højre. Efter koncerten gav Simon Pedersen den gas på luftguitar for hele familien, som han gør på sit vinderbillede, fordi han ville være som Frederik Damkaer. Foto: Michael Nielsen, TV SYD

Du kan se, hvordan det gik, da Daniel Hoff overraskede Ditte Søgaard og Simon Pedersen til deres hjemmefestival i programmet "Jelling Hjemmefestival", som bliver sendt kl. 19.30 på TV SYD i aften.

For Simon Pedersen blev dagen også en særlig en af slagsen.

- Det var overvældende for mig at se, hvor glad han var. Han føler jo at Jelling blev afholdt i går. Det var helt perfekt, siger Ditte Søgaard.