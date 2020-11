Jelling festival: - Hvis der kommer en vaccine nu her, kommer der også en festival

Det var første gang i 32 år, at der ikke blev holdt festival i Jelling, da covid-19 pandemien satte en stopper for festivalerne i år. Men en vaccine er på vej, og det får direktør for Jelling Musikfestival, Lars "Charlie" Mortensen til at drømme om at komme på græs til foråret, som han siger.



- Der er et lys for enden af den her sygdom. Hvis der kommer en vaccine nu her, og den bliver implementeret inden slut maj, så kommer der naturligvis også en festival. Det tør jeg næsten godt love, fortæller han.

Dét står i kontrast til, at man uden en vaccine ikke vil kunne garantere at få afholdt en festival under nuværende restriktioner.