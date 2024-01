Jelling fik en ny konge - i løbetøj

Hun startede med at forestille, at kongen skulle portrætteres som frømand, men det ændrede sig dog hurtigt.

- Da jeg spurgte følgerne på Instagram om, hvordan de så Frederik, så var der et klart budskab om, at det selvfølgelig skulle være Frederik fra Royal Run, fortæller hun med et smil.

Og sådan blev det.

Søndag eftermiddag blev den hæklede Frederik fra Royal Run føjet til kongerækken på museet Kongernes Jelling, hvor han nu gør Gorm den Gamle, Erik Plovpenning og Margrethe II selskab.