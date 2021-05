Jelling Musikfestival aflyser: - Det er en sorgens dag

Her fremgår det, at der bliver åbnet for udendørs arrangementer fra 21. maj, men at folk skal inddeles i grupper af 200 mennesker, dog højst 2.000 mennesker.

Jelling Musikfestival skulle være afholdt i dagene 20. til 23. maj, og hvis der skulle have været festival, ville det kræve en række restriktioner, som ifølge festivallederen ville gøre det umuligt at afholde festival.

- Det er så lavt et publikumstal og en stor forandring. Det kommer alt for sent, til at vi kan nå at arrangere noget. Der er kun 16 dage til, at festivalen skulle være startet, og det kan vi slet ikke nå at iværksætte, siger Lars "Charlie" Mortensen.

Billetter til årets festival kan blive hængende på opslagstavlen til 2022, garanterer han.