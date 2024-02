Jelling Musikfestival har Danmarkspremiere på grøn nyhed

I hvert fald når det gælder klimaet.

- Rigtig mange af vores gæster melder tilbage, at de gerne vil hjælpe os med at sætte en grønnere dagsorden også på festivalen, og der er madrassen et godt alternativ, så vi håber, at folk vil give den ekstra skilling, siger Peter Caspersen.



Den nye type madras kan lejes på pladsen og kan være med til at løse den udfordring, som festivalen har med efterladte luftmadrasser af den traditionelle type.

For den traditionelle og velkendte luftmadras er nemlig et problem, når det gælder klimaet.