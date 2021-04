Jelling Musikfestival må vente på ekspertudvalgs vurdering

Efter planen skal Jelling Musikfestival finde sted i pinsen fra 20. til 23. maj - og Lars "Charlie" Mortensen arbejder med flere scenarier for, hvordan Jelling Musikfestival kan afvikles.



Der er en grænse

- Der er også en grænse for, hvad vi vil gå ud og kalde en festival, så venter vi hellere til 2022. Der skal dog nok blive en form for fest og musik til at markere, at Jelling Musikfestival skulle have fundet sted. Endnu håber jeg dog på, at vi kan holde en fornuftig festival med corona-tilpasninger, selvom tiden løber, siger Lars "Charlie" Mortensen.

- Det bliver en stor og krævende arbejde for os som den første festival, hvis vi får lov at holde den. Alles øjne vil hvile på Jelling og holde nøje øje med, hvordan vi håndterer det. Vi er dog klar, hvis vi vurderer, at vi kan løse det på forsvarlig vis, understeger Lars "Charlie" Mortensen.

Trods en svær ventetid og uvisheden så glæder festivallederen sig over regeringens tilsagn om at ville kompensere, hvis det bliver nødvendigt at aflyse.