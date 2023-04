Jelling Musikfestival offentliggør hovednavn - og 12 andre navne

Heriblandt hovednavnet, Shakin' Stevens, som står bag hits som 'You Drive Me Crazy', 'This Ole House' og ikke mindst 'Merry Christmas Everyone'.

Resten af de netop offentliggjorte navne tæller mange danske artister som Benjamin Hav & Familien, Drew Sycamore, Katrine Muff og John Mogensen Jam.

Sidste år måtte festivalen få en aflysning fra Lars Lilholt Band, som efterhånden er blevet synonym med festivalen. Men i år vender han tilbage med sit otte mand stor orkester.

Festivalen varer fra 25. til 28. maj.