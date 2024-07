Jelling Musikfestival ramt af million-tyveri

Skybrud mandag morgen

DMI udsender mandag morgen en varsel om potentielt skybrud over den østlige del af Syd- og Sønderjylland.

Tidligt mandag morgen kommer DMI med en risikomelding for den østlige del af landsdelen. I perioden kl. 5:30 - 10:00 er der risiko for tordenbyger og lokale skybrud. Der kan falde mellem 15-25 millimeter regn på en halv time.

Det er en koldfront med regn- og tordenbyger, som bevæger sig fra vest mod øst over landet. Bygerne kan være kraftige. Det meldes videre, at det er svært fra DMI's side at konkludere hvilke områder, der rammes hårdest og potentielt af skybrud. I løbet af eftermiddagen vil bygerne være overstået.

DMI risiko for lokale skybrud og torden : https://t.co/7kpLEKVvuL pic.twitter.com/GC2K6dCy35 — DMI (@dmidk) July 22, 2024

Vagtchefen hos Syd- og Sønderjyllands Politi beretter om, at der flere steder i landsdelen ligger vand på vejene, som kan volde problemer, hvilket man skal have for øje. Derudover er der ikke sket ulykker i forbindelse med den store mængde regn.