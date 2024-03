Hvis du går og drømmer om at komme på Jelling Musikfestival til sommer, så skal du til at skynde dig at købe billet. Der er således under 300 af de såkaldte partout billetter tilbage, altså de billetter, som giver adgang til alle fire dage. Det skriver festivallen i en pressemeddelelse.

Festivallen forventer således at melde udsolgt væsentlig tidligere end sidste år. Det ventes, at der kommer 38.000 gæster til festivallen.

Jelling Musikfestival løber af stablen 23.-26. maj 2024