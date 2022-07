Jobpatrulje på tur: 27.000 unge har fritidsjob i Syddanmark - men ikke alle kender deres rettigheder

Derfor kommer Jobpatruljen jævnligt på besøg her i landsdelen. De er med til at sikre, at de unge kender deres rettigheder, og at arbejdsgiverne lever op til reglerne.

Stefan Christensen og Mads Lustrup Johansen fra Jobpatruljen besøgte fredag Bilka i Vejle. De vil gerne tale med de unge ansatte under 18 år, der arbejder i forretningen.



- Altså vores rolle er at sikre os, at reglerne bliver overholdt, og at de unge arbejder under rette forhold, fortæller Mads Lustrup Johansen.