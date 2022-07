Johanne skal forsvare international tennistitel i hjembyen

Ser hvad der sker

Hovedrunderne er ved at blive afviklet på det røde grus efter to dage med kvalifikation. I turneringen vinder nummer et i singlerækken omkring 110.000 kroner.

- Jeg vil selvfølgelig gerne vinde turneringen, men jeg er her også bare for at vinde nogle kampe og se, hvad der sker, siger Johanne Svendsen.

Der findes endnu større tennisturneringer, men for nu er Thomas Svendsen godt tilfreds med at have fået ITF World Tennis Tour til Vejle.