John har brugt 20 år på selv at bygge sit kolonihavehus - nu risikerer han, at det skal rives ned

På et møde i byrådet den 8. marts skal politikerne tage stilling til, om de vil godkende de nye lokalplaner, der foreskriver at kolonihaver under 300 kvadratmeter må have 50 kvadratmeter under tag, mens dem over 300 kvadratmeter må have 80 kvadratmeter under tag.

Hvis lokalplanerne efter en ni ugers høringsfase bliver endeligt godkendt, vil det betyde at en del af de nu ulovlige kolonihavehuse vil blive lovlige, men de der stadig overskrider den nye grænse må tage konsekvensen.

- Hvis du har 120 kvadratmeter hus, og du kun må have 50, så er der ikke meget andet at gøre, en at der sker en fysisk lovliggørelse. Det vil sige en nedrivning indtil de passer med lokalplanens bestemmelser, forklarer Erik Junge Madsen.

- Det er utilstedeligt

Hjemme hos John Kjeldsen er det tæt på at være en katastrofe, hvis kommunen kræver, at hans hus skal overholde de nye regler.