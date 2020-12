Julerøver efterlyses med overvågningsfoto

Dagli'Brugsen på Borgergade 26 i Thyregod nord for Give blev mandag aften udsat for et røveri.

Butikken lukker klokken 19.45 - og lige før døren skulle låses, slog en maskeret røver til og truede med en totenschlæger, der er en kort knippel, personalet til at udlevere sig et beløb i kontanter og en 6-pack Tuborg Classic øl, inden han tog flugten.

Mandag aften offentliggjorde politiet så overvågningsbilleder, der viser røveren i butikken

- Tidlig onsdag morgen er der endnu ingen anholdte i sagen. Vi håber, at nogen kan genkende manden på billedet. Henvendelser fra kunder i butikken i timerne og minutterne op til røveriet, som har set noget usædvanligt enten i eller udenfor butikken er også velkomne, siger vagtchef Halfdan Kramer, Sydøstjyllands Politi.