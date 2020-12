Julerøver slog til lige ved lukketid

Dagli'Brugsen på Borgergade 26 i Thyregod nord for Give lukker klokken 19.45 - og lige før døren skulle låses, slog en maskeret røver til, oplyser Sydøstjyllands Politi tidlig tirsdag morgen.

Røveren truede med en totenschlæger, der er en kort knippel, og fik personalet til at udlevere sig et beløb i kontanter, inden han tog flugten med sit udbytte, som politiet af principielle grunde ikke ønsker at oplyse størrelsen på.

- Vi har umiddelbart ikke noget spor af røveren. Vi håber på henvendelser fra kunder i butikken i timerne og minutterne op til røveriet, som har set noget usædvanligt enten i eller udenfor butikken, siger vagtchef Halfdan Kramer.

Personalet har ifølge vagtchefen haft svært ved at bedømme røverens alder på grund af hans maskering, der bestod af en sort hue og et sort mundbind med et logo på siden, og han brugte handsker.

Grønne sko med hvid sål

Røveren er omkring 170 centimeter høj, og han var iført en tynd sort dynejakke med vandrette linjer, blå bukser og et par grønne sko med hvid sål.

Politiet vil på telefon 1-1-4 gerne høre fra alle, der mandag aften har set noget mistænkeligt ved butikken eller andre steder i Thyregod.