Julie går i -140 grader kold sauna - behandlingsform vinder frem, men ekspert er skeptisk

En, der stadig er skeptisk over for behandlingsformen, er overlæge og klinisk lektor i neurokirurgi ved Esbjerg Sygehus, Carsten Kock-Jensen.

Han er initiativtager til et forskningsprojekt om cryoneurolyse-behandling, hvor man hyperlokalt cryobehandler nerver for at blokere de smertesignaler, der løber til hjernen.

- Vi ved fra vores forskning, at en nerve skal fryses ned til mellem -40 og -80 grader, før smertesignalerne bliver blokeret, og det siger sig selv, at man ikke kan fryse en hel krop ned til de grader, for så stopper hjertet med at slå, forklarer han.