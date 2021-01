Juridisk rådgiver til Jytte Jensens sag: - Det er meget svært at bevise årsagen

Selvom det er første gang, at et krav om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste bliver stillet i denne type sager, så er det ikke sikkert, at fremtidige sager vil blive dømt på samme måde, mener den juridiske rådgiver.

- Nu er alle sager individuelle, så man kan ikke skære alle sager over en kam, fordi Jytte Jensen har fået nej i sagen, men det er interessant, at retten ikke vurderer, at der er årsagssammenhæng mellem de overgreb Jytte Jensen har været udsat for, og de senfølger hun har fået og de store konsekvenser, det har haft for hendes arbejdsliv.

Dagens afgørelse som tilkender Jytte Jensen en erstatning på 300.000 kroner for tort, viser stadig, at kommuner bærer et ansvar i sager som disse.

- Man har lagt sig op af praksis fra menneskerettighedsdomstolen, som siger, at kommunerne ikke skal kunne undsige sig sit ansvar i disse sager. Det har man fra domstolenes side sendt et klart signal om, siger Ingrid Hartelius Dall.