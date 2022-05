Jyllands dyreste bolig er blevet solgt

4.000 kvadratmeter grund, havudsigt og en hjemmebiograf med plads til 12 personer.

Det er noget af det, som den nye ejer af en luksusvilla i Bredballe ved Vejle, kan nyde godt af, når vedkommende flytter ind i det, der kan betegnes som Jyllands dyreste hus, der har været til salg.

Huset på 679 kvadratmeter har tidligere tilhørt den nu afdøde Lego-arving Morten Kirk Johansen, og det blev sidste sommer sat til salg for næsten 50 millioner kroner. Og nu er det så solgt.

Det oplyser liebhavermæglerkæden Lilienhoff, der har stået for salget, over for boligmediet Boliga.dk.