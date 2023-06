Jytte bringer landbruget ind til børn i byen

Lørdagens arrangement er det første af sin slags i byen, men landmændene håber på at gentage succesen næste år.

- Det har været en succes. Det virker til, at gæsterne har nydt at være her, og jeg tror også på, at de har lært lidt mere om landbruget nu, siger Jytte Helene Have.

- Vi håber faktisk, at vi også kan være med til at udbrede konceptet i andre byer også, fortæller Peter Sørensen.