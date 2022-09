- Det lyder umiddelbart som om, Jytte Jensens sag kan tages til Strasbourg. Dog tager det en del tid at komme gennem nåleøjet. Domstolen bestræber sig på at behandle alle sager inden for tre år, efter de er anlagt. Men behandlingen af nogle sager kan tage længere tid, og nogle kan behandles hurtigere, siger Jacques Hartmann, som er professor i international lov ved University of Dundee i Skotland.

Læs hele historien her: