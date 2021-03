Kaffebønnerne til Jacobs risteri bliver forsinket af prop i Suez-kanalen

Der er ikke noget som en kop kaffe, der kan mildne selv den mest morgentvære person.

Derfor ville det for mange af os heller ikke være rart at skulle undvære de brune dråber om morgenen. Men faktisk er det ikke utænkeligt, at situationen i Suez-kanalen kan forsinke leverancerne af kaffe til Europa.

For i snart en uge har det næsten 400 meter lange containerskib Ever Given spærret for passage i Suez-kanalen. Dermed er der også sat en effektiv prop i den vigtige handelsrute mellem Asien og Europa, som står for rundt regnet 12 procent af verdenshandlen.



Hele verdens øjne er for tiden rettet mod aktionen, der skal få det enorme fragtskib, med næsten 20.000 containere, trukket fri. Tidligt mandag morgen lykkedes det at få vand under kølen på skibet, men vurderingen er, at der kan gå flere uger, før kanaltrafikken igen er normal.

I kafferisteriet Aekvatorkaffe i Nørregade i Vejle holder indehaver Jacob Verkade også et vågent øje med den maritime trafikprop i Suezkanalen. Han har nemlig varer på vej fra Sumatra og Etiopien.

- Jeg er medlem af Roasters United - en sammenslutning af europæiske kafferisterier. Og vi har nogle containere på vej fra Sumatra og Etiopien, som sikkert godt kan blive påvirket af det. Jeg går og krydser fingre for, at de kommer igennem. De bliver måske nok forsinket, men hvor meget ved vi ikke endnu, siger Jacob Verkade.