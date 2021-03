Kaffedrikkere i Trekantområdet sendte 272.000 kroner til børnetelefonen

Hjælp til udvidet telefontid

De 1,13 millioner kroner skal sikre, at flest mulige børn og unge kan få hjælp på børnetelefonen, der på sigt skal have åben døgnet rundt, oplyser Børns Vilkår i en pressemeddelelse.

- Det er fantastisk, at børnekaffe-kampagnen er gået så godt, for der er brug for støtten. Mange børn og unge kæmper med mistrivsel lige nu og kontakter børnetelefonen for at få svar på spørgsmål og ro på tankerne. Vi vil bruge donationen til at udvikle børnetelefonens kapacitet og kvalitet, så flest mulige børn og unge kan få den hjælp, de har brug for, siger direktør i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl, i pressemeddelelsen.

Hver kop solgt børnekaffe har givet i alt fem kroner til Børns Vilkår: 2,50 kr. fra kunden og 2,50 kr. fra Circle K.

Kampagnerne med børnekaffe har siden 2019 resulteret i en samlet donation på over tre millioner kroner til børnetelefonen. Denne gang løb den fra 8. december til den 1. marts i alle Circle K’s 225 danske butikker. Det indsamlede beløb består af både salg af kaffe og ekstra-donationer ved kassen.