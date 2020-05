Vidste ikke, at moren var gravid - nu har Givskud Zoo en ny gorilla-unge

Den lille gorilla-unge er nu lidt over en måned gammel, men da der altid er en risiko for, at nyfødte unger ikke overlever, har Givskud Zoo ikke delt den glædelige nyhed før nu.

Sidst, Kahla fik en unge, var i januar 2019. Og her døde ungen af ukendte årsager nogle uger efter fødslen. Nu har dyrepasserne i den seneste måned holdt godt øje med mor og den nye unge. Og de virker til at trives.

Det seneste skud på stammen kom til verden på dronning Margrethes fødselsdag torsdag den 16. april, oplyser Givskud tirsdag i en pressemeddelelse.

Fødte overraskende og i det fri

Fødslen kom som en overraskelse, da den seneste drægtighedstest på Kahla var negativ, og man kan ikke se på en gorilla, om den er drægtig. Selve fødslen foregik ude i det store anlæg, som gorillaerne har til rådighed.

- Da dyrepasseren lukkede flokken ind, kom hunnen Kahla gående bagerst - og hun bar på en lille nyfødt unge. Ungen virkede tidligt meget stærk og kunne holde sit hoved. Og den dier rigtig fint nu. Så vi håber, at den klarer sig, siger direktør Richard Østerballe og tilføjer:

- Der er i hvert fald gode odds, for selvom Kahla ikke har opfostret en unge før, har hun vist sig at være en god mor, som tager sig godt af ungen.

Moren har faktisk passet så godt på ungen, og holdt den så tæt ind til sig, at det i de første fire uger var meget svært for parkens dyrepassere og dyrlæge at spotte kønnet på ungen.

- Vi går jo ikke ind til gorillaerne og tjekker kønnet. Så moren er lige nødt til at dreje ungen på et tidspunkt, hvor vi er heldige at få et glimt mellem benene. Og her har det vist sig, at ungen er en hun, fortæller Richard Østerballe.

Givskud Zoo slår dørene op for publikum på fredag efter en forsinket sæsonåbning som følge af coronakrisen.