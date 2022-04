Kampen fortsætter: Vejles borgmester vil mødes med minister

- Et af vores områdes største virksomheder åbner et kontor, hvor de prøver at tiltrække IT-specialister til deres virksomhed, og det kontor placerer de i København, siger han.

Det eksempel vil borgmesteren også fremhæve for ministeren, når de skal mødes i Vejle.

- Det vi vil vende med ministeren nu er, at det er et faktum, at der er nogle store virksomheder i vores område, som bliver nødt til at ty til nye initiativer, for at imødekomme deres rekrutteringsbehov.

Trods det turbulente forløb, har man dog ikke tabt modet i Vejle.

- Vi har stadig hovedet højt. Vi har et superstærkt samarbejde med SDU, og det er jo helt intakt i de bestræbelser, der er, siger Jens Ejner Christensen.