Karoline fra Vejle blev tvangsanbragt og steriliseret

Dengang tvangssteriliserede staten åndssvage for at "sikre en sund befolkning".

Og netop åndssvag blev Karoline Olsen erklæret. Men hun forstår ikke selv hvorfor. Hun mener ikke, at hun er åndssvag. Men den dag i 1948 på Vejle Sygehus skal hun alligevel steriliseres mod sin vilje. Bare 18 år gammel. Senere blev hun anbragt på Pigehjemmet på Sprogø, hvor hun var i et år.

I dag håber Karoline på en undskyldning fra den danske stat.

- Jeg håber, jeg får en undskyldning. Jeg håber, at de er så kloge, at de kan se, at de har begået en fejl. Og det skal Mette Frederiksen også forstå, mener Karoline Olsen.