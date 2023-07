Kartoffelmanden på fri fod igen, men det har været hårdt

- Det har været hårdt at være spærret inde og ikke have kontakt med nogen, fortæller han i dag.

Det er kun 2 dage siden, at han blev løsladt efter 42 dage i varetægtsfængsel. Han står i dag uden sin telefon, computer MitID, sygesikringsbevis og meget andet. Alle de ting vil han gerne have tilbage. Men først og fremmest vil han fortælle en for ham vigtig ting.

- Jeg havde to hjælpere med i to personbiler, der bremsede trafikken op, så det gik meget langsomt på motorvejen, inden jeg læssede kartoflerne af, så der var overhovedet ingen fare for nogen, der var ikke nogen, der brasede ind i kartoflerne med 130 kilometer i timen, siger han.



Det spørgsmål skal retten tage stilling til, men det kommer til at tage mange måneder.