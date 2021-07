Kendt DF-navn foran jubilæum i Folketinget

Alene efternavnet er nok til at vække opsigt i det politiske Danmark. Og den er da også god nok.



Jens Henrik Thulesen Dahl, som tirsdag 20. juli fylder 60 år, er storebror til partifællen i Dansk Folkeparti Kristian Thulesen Dahl. Og står derfor som lidt af en naturlov en smule i skyggen af sin lillebror og partiformand.

Ikke desto mindre kan Jens Henrik Thulesen Dahl til september fejre sit 10-års jubilæum som medlem af Folketinget.

Han var blandt dem, der kom helskindet gennem folketingsvalget for to år siden, hvor Dansk Folkeparti ellers blev reduceret fra 37 til 16 folketingsmedlemmer.

Jens Henrik Thulesen Dahl kunne dog også aflæse Dansk Folkepartis generelle nedtur i sine personlige stemmetal, som gik fra 9923 ved succesvalget i 2015 til 2913 personlige stemmer ved valget i 2019.

Kom først i Folketinget som 50-årig

Jens Henrik Thulesen Dahl er ingen karrierepolitiker, og faktisk rundede han 50 år, inden han kom i Folketinget.

Efter at være blevet nysproglig student fra Rosborg Gymnasium ved Vejle i 1980 blev han i 1985 civilingeniør fra Aalborg Universitet.

Senere havde han forskellige ansættelser som ingeniør, underviser og konsulent hos blandt andet Carl Bro og i Aarhus Kommune.

Også valgt som byrådspolitiker

I 2009 blev Jens Henrik Thulesen Dahl valgt ind i byrådet i Assens Kommune, hvor han fortsat sidder.

I 2011 blev han valgt til Folketinget, hvor han i alle ti år på tinge har været sit partis uddannelses- og forskningsordfører.

Her har han blandt andet arbejdet for, at Danmark skal have en national strategi for forskningsområdet.

- Det er afgørende for, at vi kan få bedst muligt udbytte af de mange ressourcer, som bruges på forskning i Danmark, sagde Jens Henrik Thulesen Dahl i 2019 til Altinget.

Privat er han gift med Helle Winther Dahl og har tre sønner.