Kolonister nægter at acceptere lokalplanerne

Selvom lokalplanerne nu er vedtaget, mener ingen af dem, at kampen slutter her.

- Dem kommer de til at lave om. Vi vil ikke accepterer det og har hyret en advokat, siger Brian Vestergaard.

De to haveforeninger har sammen med andre haveforeninger i kolonihaveområdet Engene ansat en advokat til at køre en sag imod kommunen.

De vil have lov til at bo der hele året og bevare deres kolonihavehuse, som de er. Vedvidende, at de ikke har overholdt den hidtil gældende Kolonihavelov.



- Vi er godt klar over, at vi befinder os i en gråzone og jeg vil gerne være med til at få det lovliggjort. Jeg håber helt vildt og inderligt, at vi lander på en løsning, som man ser andre steder i landet, hvor nuværende ejere får dispensation til at beholde det, de allerede har bygget, og så slår man en streg i sandet herfra, siger Lasse Christensen.