Kom med ind i den nedbrændte margarinefabrik

Den tykke røgsky var til at få øje på i Vejle i går, da brandvæsenet indkaldte ekstra styrker for at håndtere branden på Solkilde Allé 15.

I alt deltog over 50 brandfolk fra fire forskellige brandstationer i slukningsarbejdet. Også værnepligtige fra Beredskabsstyrelsen deltog.

De sidste flammer blev slukket omkring klokken fire i nat, men efterslukningsarbejdet er stadig i gang på stedet.