Kom med ned i det, der i 10 år var Vejles dybeste hemmelighed

I kommandocentralen var der foruden badeværelser og teknikrum fire rum.

Det store kommandorum, et politirum, et signalrum og et opholdsrum med køkken.

Bunkeren blev bygget, så den kunne beskytte krisestaben. Den blev blandt andet bygget, så den kunne modstå en bombe på 250 kilo, og i tilfælde af krig skulle den bevogtes.

Jerndørene var fire centimeter tykke.