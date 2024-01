Kommende fodboldholdejer kan have pyntet på sin fortid

Det skriver BT i dag.

Ifølge BT og Bold.dk betegnes Cagdas Senyürek som en succesfuld forretningsmand, der har været leder i Deutsche Bank i Hong Kong.

Men ingen i banken har hørt om ham. Hverken i Tyskland eller i Hong Kong.

Derudover skulle Cagdas Senyürek have taget en Ph.d. i filosofi på det anerkendte Christian-Albrechts-Universität i Kiel i 1990’erne. Heller ikke her har man hørt om Vejle Boldklubs kommende ejer.

Ifølge BT har Vejle Boldklub selv sendt folk til Tyskland og Tyrkiet for at undersøge Cagdas Senyürek. Det er uvist, hvad disse personer har fundet ud af, men fodboldklubben svarer i et skriftligt svar til BT, at de altid gør deres hjemmearbejde før et eventuelt nyt ejerskab.

I et skriftligt svar via LinkedIn skriver Cagdas Senyürek.

- Selvfølgelig har jeg mine diplomer fra Christian-Albrechts-Universität og andre, som vil vise det, du spørger efter. I printer de falske nyheder, og efterfølgende vil jeg fremlægge alle dokumenterne, som vil vise, at I tager fejl. Efterfølgende vil jeg sagsøge jeres avis for at ødelægge mit ry.

Dokumenterne har BT endnu ikke modtaget.